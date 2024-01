Wetter-Mix in Österreich: So wird der Mittwoch

Während in den westlichen und südlichen Landesteilen trotz einiger Wolken vorwiegend die Sonne scheint, erwartet die Bewohner im Norden und Osten zunächst eine Sonne, die sich oberhalb von dichten Wolken oder lokalem Hochnebel durchsetzen muss. Hier kann es zeitweise leicht regnen, besonders in den nördlichen Regionen. Am Morgen besteht die Möglichkeit von örtlicher Glätte durch gefrierenden Regen. Ab dem Mittag lockert die Bewölkung im Süden allmählich auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Nordwest. Die Temperaturen variieren von minus 7 bis plus 1 Grad am Morgen und erreichen im Tagesverlauf 4 bis 11 Grad, so die Geosphere Austria.