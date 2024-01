Die Kärntner erwartet ein sonniger Mittwoch

Trotz einer leichten Abschwächung des Hochdruckgebiets am Mittwoch in Kärnten dominiert überwiegend sonniges Wetter. Vereinzelt ziehen ausgedehnte Wolkenfelder vorüber, jedoch bleibt es trocken. Im Verlauf des Abends klart der Himmel erneut von Nordwesten her auf. Nach einem frostigen Morgen erreichen die Temperaturen am Nachmittag angenehme Werte zwischen 4 und 10 Grad, das Wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.