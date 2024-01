Stadt Klagenfurt unterstützt Lerncafés mit 20.000 Euro

Miteinander Hausaufgaben machen, für Schularbeiten und Tests lernen, gemeinsam einen gesunden Snack einnehmen und Lustiges unternehmen: Das können 91 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren kostenlos in den drei Lerncafés der Caritas Kärnten in Klagenfurt tun. Die Stadt Klagenfurt unterstützt das Lerncafé Siebenhügel (Siebenhügelstraße 64), das Lerncafé Concordia (Hubertusstraße 5b) und das Lerncafé Yellow (Bischof-Dr.-Köstner-Platz 2) mit einer Subvention in der Höhe von 20.000 Euro.

Wichtige Aufgabe

„Die Lerncafés der Caritas sind eine äußerst wichtige Einrichtung. Kinder und Jugendliche, deren Eltern es nicht möglich ist, Nachhilfestunden zu finanzieren, können hier kostenlos Nachhilfe in Anspruch nehmen. Als Stadt ist es unsere Pflicht, allen Kindern und Jugendlichen Bildung zu ermöglichen. Aus dem Grund unterstützten wir die Caritas Lerncafés weiterhin finanziell, damit dieser wichtigen Aufgabe nachgekommen werden kann“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Gerechte Startbedingungen

„Niemand darf von Bildung ausgeschlossen werden. Durch unsere Unterstützung der Lerncafés können Kinder und Jugendliche ihre schulischen Fähigkeiten sowie Kenntnisse entwickeln und stärken. Es sollen nicht nur gerechte Startbedingungen geschaffen werden, sondern auch Raum für die persönliche Selbstverwirklichung in der beruflichen Laufbahn“, so Bildungsreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig.

Soziale Teilhabe

„Insbesondere für Eltern, die nicht in der Lage sind, ihren Kindern bei den schulischen Anforderungen ausreichend zu helfen, sind die Lerncafés wichtige Stützen. Hier geht es neben der Wissensvermittlung mit gemeinsamen Ausflügen und dem Teilen der gesunden Jause auch um die so wichtige soziale Teilhabe,“ so Joachim Katzenberger, MA, Leiter der Abteilung Soziales.

Anrecht auf Bildung

„Durch deren Engagement können wir die Kinder und Jugendlichen in unseren Lerncafés Siebenhügel, Concordia und Yellow intensiv pädagogisch betreuen. Gerade ökonomisch benachteiligte Kinder haben so die Möglichkeit einer guten Begleitung auf ihrem Bildungsweg. Wer eine gute Ausbildung hat, steht auf eigenen Beinen. Deshalb ist Bildung die beste Armutsprävention. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht darauf. Wir dürfen kein Kind zurücklassen. Denn die Kinder von heute sind die Stützen der Gesellschaft von morgen“, ergänzt Caritasdirektor Mag. Ernst Sandriesser, der sich über die großzügige Subvention der Stadt freut.