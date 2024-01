Drei-Jahres-Vertrag für „Checkpoint sexuelle Gesundheit“

„Die Zunahme von sexuell übertragbaren Krankheiten war für uns Anlass und Auftrag, das Angebot der aidsHilfe deutlich auszubauen – neben HIV-Tests, HIV-Beratungen, HIV-Unterstützungsmaßnahmen wurde der Leistungsumfang des Vereins auf sämtliche sexuelle Erkrankungen, die in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich gestiegen sind, erweitert. Damit sind vor allem Syphilis, Chlamydien, Hepatitis B oder Gonorrhoe gemeint“, informierte heute Gesundheitsreferentin Beate Prettner im Anschluss an die Regierungssitzung. In der Regierungssitzung wurde ein Drei-Jahres-Vertrag mit Checkpoint beschlossen.

Finanzierung gesichert

Bis dato zahlte das Land über die Gesundheitsabteilung 200.000 Euro pro Jahr als Subvention, 100.000 Euro sind vom Bund gekommen. Nun wurde die Finanzierung auf eine auf drei Jahre befristete vertragliche Absicherung umgestellt. „Dieser Vertrag gewährleistet Planungssicherheit sowie die Möglichkeit, qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter an den Verein zu binden“, erklärte Prettner. Der Vertrag sichert „Checkpoint“ eine jährliche Förderung des Landes in Höhe von 260.000 Euro zu. „Checkpoint“ will alle Menschen ermutigen, sich an den Verein zu wenden: „Der Verein kann nur so erfolgreich sein, wie sich betroffene Menschen an ihn wenden. Jeder, der eine sexuelle Erkrankung vermutet, befürchtet oder dem eine solche tatsächlich schon diagnostiziert wurde, ist bei Checkpoint an der richtigen Adresse“, sagte Prettner.

Rechtzeitige Diagnose wichtig

Apropos Diagnose: Wie bei HIV ist auch bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten eine frühestmögliche Diagnose absolut wichtig. „Bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie sind sie sehr gut behandelbar. Vor allem Aids hat dadurch im Laufe der vergangenen Jahrzehnte seinen tödlichen Schrecken verloren“, betonte die Gesundheitsreferentin. Dennoch sterben pro Jahr in Kärnten rund 20 Menschen an Aids – weil die Erkrankung zu spät erkannt wurde.