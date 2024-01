Fahndung nach Einreise: Kärntner hatte mehr als nur seinen Pass mit

Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist gestern Nachmittag, gegen 13 Uhr, am Grenzübergang Paulitschsattel (Gemeinde Bad Eisenkappel) nach Österreich eingereist. „Dabei wurde er einer Einreisekontrolle unterzogen“, so die Polizei. Er zeigte zwar seinen Reisepass, weiter kontrollieren ließ er sich aber nicht – er floh in weiterer Folge. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er aber kurz drauf von einer Streife des Bundesheers am Seebergsattel angehalten werden.

38-Jähriger ist geständig

Bei der darauf folgenden Fahrzeugkontrolle durch die Polizei konnten zwei Säcke mit insgesamt 654,88 Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Es wurden außerdem noch eine größere Menge Bargeld sowie ein Handy sichergestellt. Der 38-jährige zeigte sich zur Einfuhr und dem Besitz des Cannabiskrauts geständig. Er wurde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.01.2024 um 06:15 Uhr aktualisiert