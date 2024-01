Eskalation in Grazer Park: Männer schlugen 16-Jährigen zu Boden

Gegen 18 Uhr wurde ein 16-Jähriger in Begleitung eines 17-Jährigen, beide aus dem Bezirk Voitsberg, im Fröbelpark von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und in der Folge mittels Körperkraft zu Boden gebracht. Anschließend schlugen und traten die Täter auf das Opfer ein und raubten dessen Geldbörse. Darin befand sich ein geringer Bargeldbetrag sowie diverse Scheckkarten. Die unbekannten Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Der 17-jährige Zeuge blieb unverletzt.

Täterbeschreibung Täter: Mann, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkler Hauttyp, mit Bart, „Gucci“-Kappe, dunkle Kleidung, schwarz-weiße „Nike Air Max“. Täter: Mann, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkler Hauttyp, dunkle Bekleidung, ebenfalls schwarz-weiße „Nike Air Max“. Hinweise zur Identität der Täter sind erbeten bzw. Zeugen der Tat werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Graz-Lend unter 059133/6587 in Verbindung zu setzen.