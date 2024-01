Mann will nicht bezahlen – dann läuft er Kaufhausdetektiv in die Arme

Gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist ein 47-jähriger Slowene in einem Bekleidungsgeschäft in einem Villacher Einkaufszentrum einem Kaufhausdetektiv aufgefallen. Dieser hat ihn in frischer Tat ertappt, wie der 47-Jährige einen Mantel und ein T-Shirt im Wert von mehreren hundert Euro stehlen wollte. Der Slowene wurde daraufhin von Polizeibeamten vorläufig festgenommen, in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert und in weiterer Folge angezeigt.