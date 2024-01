Klimabonus, zweite Welle: An diesem einen Tag kommt er auf alle Konten

Auch dieses Jahr gibt es wieder Geld vom Staat in Form des Klimabonus. Dieses Jahr soll er ja auch wieder erhöht werden – mehr dazu hier. Bevor aber im Herbst die nächste Auszahlungsrunde ansteht, bekommen noch viele Österreicher den Klimabonus vom letzten Jahr überwiesen oder per Brief zugestellt. Und dieser soll an einem einzigen Tag auf alle Konten ausbezahlt werden, erklärt das dafür zuständige Klimaschutz-Ministerium auf Anfrage von 5 Minuten.

Postalischer Versand bis Mitte März abgeschlossen

„Der Start der Auszahlungen ist für den 8. Februar geplant“, heißt es. Und weiter: „Die Auszahlungen per Kontoanweisung werden direkt am 8. Februar abgeschlossen.“ An diesem einen Tag kommende Woche sollten also alle, von denen der Staat aktuelle Kontoinformationen hat, Geld auf ihre Konten überwiesen bekommen. Hat der Staat die aktuellen Kontoinformationen nicht, wird das Geld per Post versendet. In dem Fall muss man sich etwas länger gedulden. „Der postalische Versand soll bis Mitte März abgeschlossen sein“, weiß das Bundesministerium.

Wer den Klimabonus 2023 erst jetzt bekommt

Viele Gründe werden nun auf der Klimabonus-Homepage für jenen Fall angegeben, weshalb man den Bonus erst ab 8. Februar bekommt. Darunter zählen jene Menschen, die im Jahr 2023 innerhalb von Österreich umgezogen sind. „Erst am Ende des Jahres können wir erheben, in welcher Regionalkategorie sie am längsten gewohnt haben“, steht dort geschrieben. Auch wenn man im ersten Halbjahr erst nach Österreich gezogen ist, hat man am 2. Juli die Grundvoraussetzung von 183 Tagen Hauptwohnsitz noch nicht erfüllt.

Diese Häftlinge bekommen den Klimabonus nicht

Auch Kinder bekommen den Klimabonus – wenn auch bis zum 18. Geburtstag nur die Hälfte. Ist das Kind nun im ersten Halbjahr 2023 geboren, bekommt es den Bonus erst jetzt dann. Sollte sich der Empfänger der Familienbeihilfe geändert haben oder die Auszahlung der Familienbeihilfe erst im ersten Halbjahr 2023 gestartet sein, können das ebenfalls Gründe dafür sein, dass der Bonus jetzt erst ausbezahlt wird. Der letzte Grund betrifft Häftlinge: Ist man mehr als 183 Tage im Jahr 2023 im Gefängnis gesessen, bekommt man keinen Bonus. Der Anspruch und die Anzahl der Tage wurden jedoch erst Ende 2023 überprüft, für jeden, der im ersten Halbjahr in Haft gesessen ist, gilt also: Bitte warten.

Wie hoch ist der Klimabonus?

Der Klimabonus wird und wurde 2023 regional gestaffelt ausbezahlt. Heißt so viel wie: Man bekommt, abhängig vom Wohnort, unterschiedlich viel Geld. Im Anspruchsjahr 2023 sind das 110, 150, 185 oder 220 Euro. Alle Personen, die jünger als 18 Jahre alt sind, bekommen jeweils die Hälfte ausbezahlt. Für das Jahr 2024 ist noch nicht bekannt, wie viel Geld es geben wird. Wenn ihr nun wissen wollt, wie viel Geld es für euch gibt, erfahrt ihr das hier.