Gebissen, geschlagen, an Haaren gezogen: Streit in Klagenfurt eskalierte

Im Zuge des Streites forderte die Frau den Freund auf, ihre Wohnung zu verlassen. Dies wollte er auch machen und nahm knapp zwei Gramm vom Suchtmittel „Speed“ mit. Daraufhin schmiss seine Freundin seine Kartensammlung aus der Wohnung, weshalb er ihr in das Gesicht spuckte und sie mit der flachen Hand auf den Hinterkopf schlug. Dabei hielt und zog ihn die Frau an seinen langen Haaren, weshalb er ihr in den Unterarm biss, um sich zu befreien.

„Mein Freund ist komplett durchgedreht“

Die 27-jährige gab gegenüber der Polizei dann an, dass ihr Freund komplett durchdrehte und sie in den Bauch boxte und ihr in den linken Unterarm biss. Zudem soll er ihr mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen und sie mehrfach angespuckt haben. „Bei der Frau konnte ein Hämatom am linken Unterarm mit einer Bisswunde, ein kreisrunder blauer Fleck am rechten Unterarm und eine Rötung an der linken Wange festgestellt werden. Der Rettungsdienst wurde von der Frau abgelehnt“, erklärt die Polizei in einer Aussendung.

25-Jähriger hat „Schmerzen an der Kopfhaut“

Der Mann wiederum gab an, dass er durch das starke Ziehen an seinen langen Haaren Schmerzen an der Kopfhaut habe. Gegen ihn wurde, aufgrund des vorliegenden Sachverhalts und der Gefahrenprognose, ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Suchtmittel händigte er den Polizisten freiwillig aus. Der 25-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.