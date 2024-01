Nackt-Plakat muss jetzt weg: „Ich bin trotzdem glücklich“

Um dieses Plakat ist es in der Beschwerde gegangen.

Veröffentlicht am 31. Januar 2024

Das Ex-Model betreibt ein Perückengeschäft in der Kärntner Landeshauptstadt und hat auf diesem Werbung gemacht – ohne Kleidung und ohne Haare. Lediglich eine blonde Perücke hat sie im Mund. Mehrere Monate ist es dort gehängt, ehe es jemanden störte und sie beim Presserat angezeigt wurde. „Jetzt ist das Ergebnis da und es fiel negativ für mich aus“, schreibt Janin B. nun auf Instagram. „Meine erste Reaktion… mir ist die Kinnlade runtergefallen!“

„Ich bin zu einem anderen Entschluss gekommen“

Erst hätte sie dagegen vorgehen und Berufung einlegen wollen. „Doch nach zwei Tagen drüber grübeln bin ich zu einem anderen Entschluss gekommen. Der hat durch seine Beschwerde dem Plakat so viel Aufmerksamkeit gebracht, das es ohne ihn niemals gehabt hätte“, weiß die Kärntnerin. Es sei weit über die Kärntner Landesgrenzen hinaus positiv darüber berichtet worden und das Thema „Alopezie“ sei in aller Munde gewesen.

Was ist „Alopezie“?

Janin B. selbst leidet seit vielen Jahren an „Alopezie“. Dabei handelt es sich um extremen Haarausfall. Auch aus diesem Grund hat sie in Klagenfurt ein Perücken-Geschäft eröffnet. Betroffene von „Alopezie“, aber auch Personen, die während der Chemotherapie ihre Haare verlieren, zählen mittlerweile zu ihrem Kundenstamm, erklärte sie gegenüber „heute.at“.

„Ich krieg wieder mehr Tageslicht ins Geschäft“

Sie hätte in den vergangenen Wochen und Monaten zig E-Mails, Nachrichten und Anrufe von Betroffenen bekommen, „die sich für meinen Mut bedankten und denen ich damit Mut machen konnte“. „Und genau das war es, was ich immer wollte und das habe ich Dank der Beschwerde erreicht“, sieht die Kärntnerin auch die positiven Seiten. Auch wenn sie die Entscheidung nicht verstehen würde, sei es dennoch eine „Win-Win-Situation für alle Beteiligten“. Alle seien nun glücklich und: „Ich krieg wieder mehr Tageslicht ins Geschäft“, so Janin B. abschließend.