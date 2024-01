Österreicher wurde tot in Indien gefunden

Rahul P. wollte das Heimatland seiner Eltern besuchen. Wie „Heute“ berichtet, soll der Österreicher in Indien leblos in einem Feld aufgefunden worden sein. Der gebürtige Wiener hätte planweise am heutigen Mittwoch, den 31. Jänner wieder seinen Rückflug nach Österreich antreten sollen. Wie es zu dem Tod kam, ist noch nicht bekannt. Der Vater des Opfers wohnt selbst in Wien und arbeitet als Textilhändler am Naschmarkt.