Kärntner Schüler bekommen Einblick in hohe Klasse der Küchenkunst

"Liegl am Hiegl"

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 08:55 / ©Pexels

Ganz besonderer Koch-Workshop mit dem gesamten Team – „Liegl am Hiegl“: Die Abschlussklasse 4BT der Kärntner Tourismusschule in Villach konnte sich ein Bild über die anspruchsvollen Arbeitstechniken, aber auch die großartige Unternehmensphilosophie in dieser hohen Klasse der Küchenkunst machen.

„Ehrlichkeit, Natürlichkeit und ein respektvoller Umgang mit der Erde“

Der Jahreszeit entsprechend werden nur Produkte verwendet, gewachsen im Kreislauf der Natur – teils aus dem eigenen Garten, der eigenen Landwirtschaft oder von einheimischen Produzenten und ausgewählten Lieferanten. Betreut wurde das Gastkoch-Team bei diesem Auftritt von Kochlehrer Manfred Zerava. „Ehrlichkeit, Natürlichkeit und ein respektvoller Umgang mit der Erde und ihren Ressourcen sind Werte, die wir nicht nur leben, sondern für unsere Gäste auch erlebbar machen“, erklärt Elisabeth Warmuth-Liegl von „Liegl am Hiegl“.