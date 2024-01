21 Betrugsfälle aufgedeckt: Spur führte bis nach Niederösterreich

Als Anleitung galt ein Video im Netz. Polizisten klärten insgesamt 21 Straftaten, die von der Südoststeiermark bis ins Ausland führten.

Ermittlungen begannen 2023

Mitte August des Vorjahres (2023) begannen die Ermittlungen gegen vorerst unbekannte Täter, als ein 16-Jähriger Anzeige bei der Polizei in Riegersburg erstattete. Dabei gab er an, Opfer eines Betrugs auf einer Verkaufsplattform im Internet geworden zu sein, nachdem er eine dort angebotene Musikbox im Wert von 240 Euro bezahlt, jedoch nie erhalten hatte. Nachdem auch der Anbieter über den Chat des Portals nicht mehr reagierte, erstattete der junge Mann Anzeige bei der Polizei.

Bundesland-übergreifende Zusammenarbeit

Ein Bezirks-IT-Ermittler der Polizeiinspektion Riegersburg nahm in der Folge die Ermittlungen auf. Dabei versuchte er auch über gesicherte Kontodaten und Profile am digitalen Marktplatz Hinweise zum Tatverdächtigen zu erlangen. Ein Abgleich mit ähnlich gelagerten Fällen in ganz Österreich führten den Ermittler schließlich auf eine erste Spur nach Niederösterreich, woraufhin er die Übermittlungen in allen Fällen übernahm und diese bundesweit zusammenführte. Unterstützung bekam er dabei auch von Analysten im Landeskriminalamt (LKA) Steiermark sowie diversen Polizeiinspektionen des Landes – insbesondere von Beamten der Polizei in Perchtoldsdorf (NÖ).