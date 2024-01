Hunderttausende Euro: Landes-Website kostet Steuerzahlern richtig Geld

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 09:55 / ©Fotomontage: 5 Minuten & Screenshot ktn.gv.at

Die geplanten Kosten von 93.600 Euro für die Veröffentlichung der Website wurden damit deutlich überschritten. 372.000 Euro waren es dann schließlich, die der „schrittweise Ausbau sowie Neuprogrammierungen durch Systemeinstellungen“ gekostet hat. Dazu kommen noch 379.000 Euro für den laufenden Betrieb und die Wartung, sowie 14.000 Euro für Schulungen und Arbeiten an anderen IT-Plattformen des Landes, wie die „Kleine Zeitung“ online berichtet.

106.000 Euro bereits bevor die Seite online gegangen ist

Insgesamt wurde dem Wiener IT-Unternehmen, das mit der Aufgabe betraut wurde, also eine stattliche Summe von 765.000 Euro seit 2015 überwiesen. Öffentliche Ausschreibung gab es übrigens keine, da eine Direktvergabe bis 100.000 Euro möglich ist, soll es in jenem LRH-Bericht heißen, der am kommenden Freitag dann online geht. Und ursprünglich wurden auch weniger als 100.000 Euro geschätzt. Übrigens: Bereits vor der Veröffentlichung der Homepage hat die IT-Firma fast 106.000 Euro bekommen – für die Jahre 2015 und 2016.

Neuausschreibung der Website empfohlen

Der Landesrechnungshof empfiehlt nun in diesem Bericht eine Neuausschreibung der Website. Sie sei, dem Bericht zufolge, nämlich auch unübersichtlich und würde den eigentlichen Zweck kaum erfüllen. Sie sei demnach kaum ein Kommunikationskanal zu den Bürgern. Termine würde man nicht reservieren können, Online-Kontaktformulare gäbe es nicht und auch die wichtigsten Serviceleistungen würde man nicht sofort finden. Das Land dürfte nun, dem Online-Bericht zufolge, dieser Empfehlung auch nachgehen.