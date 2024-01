Helmut Schmalenberg wird neuer Leiter einer städtischen Abteilung

Helmut Schmalenberg ist 57 Jahre alt und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien, wo er sein Studium im Jahr 1998 abgeschlossen hat.

Nachdem er in den Neunzigerjahren Erfahrungen in der Privatwirtschaft gesammelt hatte sowie als parlamentarischer Mitarbeiter für Helmut Haigermoser tätig war, arbeitete er nach Abschluss seines Studiums als Rechtspraktikant am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz.

Im Jahr 1998 begann er seine Tätigkeit bei der Stadt Graz, zunächst als Büroleiter, später dann als Referatsleiter im Bereich des Vergaberechts sowie in verschiedenen interimistischen Leitungsfunktionen. Im vergangenen Jahr übernahm er die Verantwortung für die Präsidialabteilung als interimistischer Abteilungsleiter.