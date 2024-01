Jetzt ist es so weit: Hauptplatz-McDonald’s schließt

Auf einem Zettel, der neben der Eingangstür klebt, steht die Botschaft bereits geschrieben: „Unser Restaurant wird am 31. Jänner geschlossen!“ Damit bleibt in Villach derzeit nur noch der Standort in der Maria-Gailer-Straße im Osten der Stadt. Allerdings möchte man zwei weitere Standorte haben, wie Franchisenehmer Karl Jurak gegenüber 5 Minuten bereits mehrmals berichtete.

„Wir führen schon Gespräche, fix ist aber noch nichts“

„Leider sind wir aber noch nicht weiter. Derzeit sind wir in der Phase, wo wir zwar schon Gespräche führen, aber noch nichts fix ist“, so Jurak auf Nachfrage von 5 Minuten zum letzten Stand. Er hoffe, „dass es so bald wie möglich so weit ist“. Er selbst hätte natürlich gerne gleichzeitig Standorte geöffnet, „aber das Leben ist leider nicht immer ein Wunschkonzert“. Man sei aber jedenfalls dran und hoffe, so bald wie möglich neue Standorte eröffnen zu können, so Jurak.

Mitarbeiter „siedeln“ in Maria-Gailer-Straße

Die Mitarbeiter, die in der Hauptplatz-Filiale bisher gearbeitet haben, werden nun übrigens vorerst in die Maria-Gailer-Straße „übersiedeln“, so Jurak. Was aber passiert nun mit den frei gewordenen Räumlichkeiten am Hauptplatz? „Der Eigentümer hat einmal gesagt, er müsse sanieren. Was nach uns hier rein kommt, weiß ich aber nicht“, meint Jurak abschließend.