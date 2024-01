Schallplattenbörse: Einkaufszentrum verwandelt sich in Venyl-Paradies

Die Börse wird von RECORDFAIR-AUSTRIA präsentiert und soll zum Paradies für Liebhaber von Schallplatten und CDs werden. Die Besucher erwartet eine Vielzahl von Ausstellern aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Kroatien, die ihre einzigartigen Sammlungen präsentieren. Auch die Vinyl-Brüder aus der Steiermark sind mit ihren besonderen Schätzen der Musikgeschichte dabei.

Autogrammstunde

Auch ein umfangreiches Angebot an Musik in allen Genres und Stilen soll es geben. Darüber hinaus gibt es noch weitere Programmpunkte wie eine Autogrammstunde mit Alex Rehak von Turning Point, DJ-Sets und vieles mehr. Am Samstag wird die Börse von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet haben.