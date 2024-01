Anzeigen vorbereitet: Tierschützer prüfen jetzt Abschussverordnungen

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 11:16 / ©pixabay

„Wir bereiten einige Anzeigen vor“, so Martin Balluch, Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT). Konkret geht es um die von Jägern 5 Minuten zur Einsicht vorgelegten Unterlagen und ob nicht Abschussverordnungen vom Land ohne die vom Gesetz vorgeschriebenen Vergrämungen kurzerhand verlängert wurden. Balluch: „Die drei Wölfe, von denen zwei bis 1. und einer bis zum 7. Februar in Villach, der Karnischen Region und dem Drautal geschossen werden dürfen, waren die Abschüsse am 5. Jänner abgelaufen und könnten einfach um einen Monat verlängert worden sein, da sind wir jetzt dran. Wir verlangen jetzt die Offenlegung aller Vergrämungen, wo und wie diese stattfanden, wir prüfen auch den Radius, der nur zehn Kilometer weit oder nur etwas darüber sich erstrecken darf.“

„Da muss schon mehr passieren“

So darf ein Wolf derzeit zwischen Kötschach, dem Lesachtal und Oberdrauburg abgeschossen werden. Balluch: „Mal schauen ob das nur 10 Kilometer auseinander liegt.“ Oder zwischen Hermagor und Nötsch. Jetzt ist bekanntlich unter den Füchsen und Wölfen Paarungszeit. Ausgerechnet in einer der vergangenen Vollmondnächte war ein Villacher Jäger auf Fuchsjagd und beobachtete zwei spielende Wölfe auf einer Lichtung. „Die waren richtig ineinander verliebt, einen hätte ich schießen können, aber da fiel mir der alte Spruch ein, der da lautet: „Stell Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin“.“ Nachsatz: „Ich lasse mir keinen Abschuss verordnen nur weil irgendwer wo einen Wolf gesehen hat. Da muss schon mehr passieren, dass das passiert.“