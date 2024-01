Abnahmewelle schockiert Tierheim: „Es macht traurig und nachdenklich“

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 11:24 / ©Arche Noah

Die Schicksale hinter den Abnahmen machen fassungslos, heißt es vom Grazer Tierheim. „Die Zahlen könnten keine deutlichere Sprache sprechen: Alleine im ersten Monat des heurigen Jahres kamen 12 Tiere aus behördlichen Abnahmen in die ARCHE NOAH. Im Vergleich mit den Jahren zuvor wird das Bild noch deutlicher, denn es lässt sich ein trauriger Aufwärtstrend erkennen“, so das traurige Fazit der Arche Noah.

Starker Anstieg

Bei den Hunden ist die Richtung nach oben klar erkennbar. Im Jahr 2023 wurden 42 Vierbeiner mehr bei der Arche Noah abgegeben als noch im Vorjahr. Bei den Katzen gehen mit sieben Abnahmen alleine im Jänner die Zahlen heuer wohl auch noch deutlich in die Höhe und werden die Statistik 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit übertreffen. „Es macht sehr traurig und nachdenklich diese Tendenz zu sehen. Mein Dank gilt aber den steirischen Amtstierärzten und Behörden, die jedem Fall nachgehen und handeln, wenn es einem Tier schlecht geht“, so ARCHE-Obmann Charly Forstner.

Verängstigte Tiere mussten Einiges durchmachen

Die im Jänner abgenommen Tiere kamen nach folgendem Paragraph des Tierschutzgesetzes in die Arche Noah:

Die Organe der Behörde sind verpflichtet, ein Tier, das in einem Zustand vorgefunden wird, der erwarten lässt, dass das Tier ohne unverzügliche Abhilfe Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst erleiden wird, dem Halter abzunehmen, wenn dieser nicht willens oder in der Lage ist, Abhilfe zu schaffen. Sie sind berechtigt, ein Tier Personen, die gegen §§ 5 bis 7 verstoßen, abzunehmen, wenn dies für das Wohlbefinden des Tieres erforderlich ist. § 37 (2)

Im Konkreten ging es bei den Jänner-Ankömmlingen um in Angst versetzte Tiere durch bedenkliche Trainingsmethoden, Schläge, unterlassene Hilfeleistung nach einem Unfall und schlechte Haltung. „Warum Menschen so etwas tun, macht uns fassungslos. Unsere Aufgabe besteht nun darin, den Tieren ein liebevolles Zuhause auf Zeit zu geben, ihnen Stabilität zu bieten und Vertrauen“, so äußert sich das Tierheim schockiert.