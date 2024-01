Schon wieder! Erdbeben mit Magnitude 2,1 in Tirol gemessen

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 11:37 / ©GeoSphere Austria

Am Mittwoch, den 31. Jänner 2024 ereignete sich um 10.40 Uhr im Raum St. Johann in Tirol ein Erdbeben der Magnitude 2,1. Das Beben wurde von einigen Personen im Bereich des Epizentrums leicht verspürt, heißt es vom Erdbebendienst der GeoSphere Austria. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten, erklären die Experten.