„Hindernis“: Klagenfurter Gemeinderat stört sich an Kleiderständern

Es geht dabei vor allem um die Kramergasse und die Wienergasse, wo innerhalb von nur wenigen Metern eine regelrechte „Verramschung der Innenstadt“ stattfindet, wie Cornelia Hübner, Obfrau der Interessensgemeinschaft der Innenstadtkaufleute, vor etwa zwei Wochen im „ORF“ meinte. Ganz besonders sind ihr die Kleiderständer, „die da vorne heraußen stehen“ ein Dorn im Auge. Gerade diese Verkaufsstände seien während der Corona-Zeit massiv ausgeweitet worden, kritisiert nun Andreas Skorianz, FPÖ-Gemeinderat.

„Freiverkaufsstände auf ein verträgliches Maß einschränken“

Damit hätte man seitens der Stadt den Kaufleuten in der schwierigen Corona-Zeit entgegenzukommen. „Nunmehr stellen diese Verkaufsstände beim Flanieren aber ein Hindernis dar. Dies hat auch die Polizei im Rahmen der Evaluierung des Fahrradverkehrs festgestellt“, so Skorianz weiter. „Das Flanieren und Genießen unserer schönen Altstadt wird so getrübt.“ Skorianz hat daher in der gestrigen Gemeinderatssitzung einen selbstständigen Antrag gestellt: „In der Fußgängerzone sind die vielen Freiverkaufsstände im Sinne einer geordneten und attraktiven Innenstadt auf ein verträgliches Maß einzuschränken.“