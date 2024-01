„Skandalös“: Opposition fassungslos über Homepage-Ausgaben des Landes

Wie heute bereits berichtet, hat das Land Kärnten in den vergangenen Jahren rund 765.000 Euro für die landeseigene Website ausgegeben. Diese steht nun in der Kritik des Landesrechnungshofs, da sie „unübersichtlich“ sei. Eine Neuausschreibung wurde vorgeschlagen und dürfte vom Land nun wohl auch vorgenommen werden. Nun haben sich auch bereits die ersten Politiker dazu geäußert.

Grüne: „Finanziell steht Kärnten mit dem Rücken zur Wand“

„Finanziell steht Kärnten mit dem Rücken zur Wand. Das Budget für dieses Jahr sieht eine Rekord-Neuverschuldung von 492 Millionen Euro vor“, weiß etwa Grünen-Chefin Olga Voglauer. „Was sich die Regierung leistet, ist ein Internetauftritt, der Kosten im Umfang von 765.000 Euro verursacht. Da läuft doch etwas gewaltig schief“, so Voglauer. Für wichtige Investitionen dahingegen würde das Geld „an allen Ecken und Enden“ fehlen.

FPÖ: „Skandalöser Umgang mit Steuergeld“

Auch der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer kritisiert den „skandalösen Umgang mit Steuergeld durch die SPÖ-ÖVP-Landesregierung“. „Neben den horrenden Kosten für den Internetauftritt steckt die notwendige Digitalisierung der Verwaltung in Kärnten lediglich in den Kinderschuhen“, so Angerer. Trotz enormer Homepagekosten sei „nicht einmal so etwas Simples wie die Online-Beantragung des Heizkostenzuschusses möglich“. Angerer fordert nun, die „Selbstbeweihräucherung auf Steuerzahlerkosten endlich einzustellen“. „Mit dem eingesparten Steuergeld sollte man besser bedürftigen Kärntnern helfen, die unter den von der Regierung verursachten Rekordteuerungen leiden“, meint Angerer abschließend.

Team Kärnen: „Eindeutiger, politischer Handlungsauftrag“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer sieht den neuesten Bericht des Landesrechnungshof als „eindeutigen, politischen Handlungsauftrag“. „Die Digitalisierung steckt in Kärnten noch in den Kinderschuhen fest, das wird im Bericht mehr als deutlich“, so Köfer. Das Land habe „massiven Aufholbedarf“ und müsse „digital fitter und grundsätzlich auch bürgerfreundlicher werden“. Es sollte, so Köfer, möglich sein, „dass heutzutage auch Sozialleistungen online beantragt werden können“. Und abschließend ergänzt er noch: „Bestenfalls mit nur einem einzigen Antrag.“

