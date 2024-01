Diese Karte zeigt dir, wo du afrikanische Hotspots in Graz findest

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 13:30 / ©Stadt Graz/Fischer

Seit über 20 Jahren engagiert sich der Verein Chiala in der Stadt Graz. Zu den Zielen des Vereins gehört es, Menschen aus Afrika zu stärken sowie das Kennenlernen afrikanischer Kulturen für alle Grazerinnen und Grazer zu ermöglichen. Für viele, die aus einem anderen Teil der Welt nach Graz gekommen sind, ist es wichtig, den Kontakt zur Heimat nicht zu verlieren und Freundschaften zu Menschen zu pflegen, die eine ähnliche Geschichte haben. Wieder andere sind einfach neugierig und möchten wissen, wo man in Graz afrikanische Speisen probieren oder Kontakt mit einem Kulturverein knüpfen kann.

Orientierung über afrikanische Angebote

Die Neuauflage der AfriGraz Map, dieses Mal in Form eines Magazins mit Stadtplan, soll dabei helfen. Sie bietet eine Orientierung, wo es in Graz entsprechende Geschäfte, Cafés, Restaurants und interkulturelle Einrichtungen gibt. Das ist nicht nur für Menschen mit afrikanischen Wurzeln praktisch, sondern auch für jene, die für sich neue Seiten unserer Stadt kennenlernen und hoffentlich auch neue Freundschaften schließen möchten.

„Geht auf Entdeckungsreise“

„Chiala trägt schon viele Jahre dazu bei, dass insbesondere Bewohner:innen, die aus afrikanischen Ländern gekommen sind, gesehen und gehört werden. Die AfriGraz Map lotst Interessierte zu allen Angeboten in Graz, die eine afrikanische Handschrift tragen. Ich lade Sie dazu ein, mithilfe dieses Leitfadens auf Entdeckungsreise zu gehen, Neues zu probieren und in direkten Austausch mit afrikanischen Vereinen und Projekten zu treten“, so Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).