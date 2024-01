Vorbereitungen zum 25. Steiermark-Frühling in Wien laufen

Um den großen Jubiläumsauftritt perfekt zu organisieren, stimmen sich am Dienstag, den 31. Jänner 2024 die Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH/STG als Organisator mit über 80 steirischen Partnern von den Erlebnisregionen bis zu den Gastronomen und Programmakteuren noch einmal gemeinsam ab, bevor jeder an seine eigene Feinplanung geht.

Steirische Schmankerl

Der 25. Steiermark-Frühling in Wien, der von 4. bis 7. April 2024 stattfindet, wird wieder die Sehnsucht zigtausender Wiener Gäste nach einem Urlaub in der Steiermark wecken. Die bewährten Zutaten dafür: steirische Köstlichkeiten vom Saibling bis zum Apfelstrudel, Urlaubsideen von Wandern bis Wellness, viel Programm von Musik bis Brauchtum – und hunderte steirische Gastgeberinnen und Gastgeber am Wiener Rathausplatz, die für das typische steirische Lebensgefühl sorgen werden. „Ein Landesauftritt wie dieser bleibt lebendig, wenn es eine gesunde Mischung aus Altbewährtem und Neuem gibt. Eines kann ich schon verraten: Wir werden in unserem Auftritt jünger und digitaler“, so Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH.