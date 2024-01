Opfer in ganz Österreich: Polizei schnappt Villacher Betrüger

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 13:54 / ©BMI/ Egon Weissheimer / KK

Der Villacher wird beschuldigt im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 in bislang fünf bekannten Fällen österreichweit Werkzeug auf einer Verkaufsplattform im Internet in betrügerischer Absicht angeboten zu haben. Nachdem die Interessenten den vereinbarten Verkaufspreis überwiesen hatten, versendete der Mann die Waren nicht, behielt aber das überwiesene Geld. In einer Einvernahme zeigte sich der Mann geständig.