Vier Mega-Konzerte: Grazer holt Adele nach München!

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 14:48 / ©PA/AFP/NIKLAS HALLE'N

Die Konzerte sind für den 2., 3., 9. und 10. August 2024 auf dem Gelände der Messe München geplant und versprechen eine einzigartige Live-Erfahrung für die Fans der „Queen of Herzschmerz“. Die eigens für Adele entworfene temporäre Arena von Designer Florian Wieder wird eine Mischung aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen bieten und Platz für beeindruckende 80.000 Zuschauer pro Abend haben, wie heute.at berichtet. Adele selbst beschreibt die temporäre Arena als „einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte„.

Europa-Comeback: Erstmals seit 2016 live auf dem Festland

Diese exklusiven Konzerte markieren das erste Mal seit 2016, dass Adele auf dem europäischen Festland auftritt. Derzeit befindet sich die britische Superstar-Sängerin noch in Las Vegas, wo sie ihre hochgelobten Auftritte in der „Weekends with Adele“-Residenz bis Mitte Juni fortsetzt.

Adele-Deal: Jahrelange Arbeit zahlt sich aus

Der sensationelle Konzert-Deal wurde von Klaus Leutgeb, dem Grazer Konzertveranstalter, gemeinsam mit Marek Lieberberg, Deutschlands erfolgreichstem Konzertveranstalter („Rock am Ring“, Coldplay), eingefädelt. Die beiden haben zwei Jahre lang hart daran gearbeitet, Adele nach Deutschland zu bringen, und am Dienstagabend erhielten sie schließlich die lang ersehnte Zusage.