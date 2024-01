„Brandgefährlich“: Klagenfurter Kindern wird der „tote Winkel“ gezeigt

Viel zu oft kommt es im Straßenverkehr zu teils brandgefährlichen Situationen zwischen Schulkindern und abbiegenden LKW. Daher bieten die Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten, die Bildungsdirektion Kärnten, die Wirtschaftskammer Kärnten (Sparte Transport und Verkehr) sowie der „Ladies Circle SüdÖsterreich“ und der „Round Table“ gemeinsam ein neues Modul für die schulische Verkehrserziehung an. „Raus aus dem Toten Winkel“ nennt sich das Angebot, welches Schulen kostenlos zur Verfügung steht.

„Es ist wichtig, Verkehrserziehung schon für unsere Kinder anzubieten“

Auch die Stadt Klagenfurt unterstützt diese Initiative. „Es ist wichtig, Verkehrserziehung schon für unsere Kinder anzubieten. Gemeinsam mit der Polizei und unseren Müllwerkern können wir den Kindern in der Praxis zeigen, auf welche Punkte sie beim LKW im täglichen Straßenverkehr besonders achten müssen“, hebt Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann hervor.

Kinder nehmen im LKW-Cockpit Platz

Noch bis Mitte Februar nehmen täglich mehrere Schulklassen am städtischen Zentrallagerplatz an der praktischen Vorführung teil. Die Kinder dürfen im LKW-Cockpit Platz nehmen, wo ihnen Lastkraftfahrer und Polizisten den „Tote Winkel“ in der Praxis zeigen und erklären. Farbige Planen am Boden dienen als Markierung für den „Toten Winkel“. So können die Gefahren aus Perspektive des Lenkers und des Fußgängers deutlich sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden.