Engpass in Pöllauer Kindergärten: Nur 25 Plätze für 50 Kinder

Inmitten der angespannten Situation um die Verfügbarkeit von Kindergartenplätzen in der Steiermark schlägt NEOS-Bildungssprecher Niko Swatek erneut Alarm. Besonders in Pöllau ist die Lage prekär, wo doppelt so viele Kinder angemeldet sind, wie Plätze vorhanden sind. Swatek fordert von der Landesregierung einen zügigen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, um den Eltern den jährlichen Spießrutenlauf zu ersparen.

„Jedes zweite Kind bekommt nicht den Ausbildungsplatz“

Die Bedarfserhebung für den Kindergarten in Pöllau verdeutlicht das Dilemma: 50 Kinder sind angemeldet, aber nur 25 Plätze stehen zur Verfügung. Dieses Beispiel spiegelt laut Swatek die Situation in vielen steirischen Gemeinden wider. „Jedes zweite Kind bekommt nicht den Ausbildungsplatz, den die Eltern sich wünschen. Es ist unerträglich, dass die Suche nach einem Platz in Krippen oder Kindergärten für Steirerinnen und Steirer ein Spießrutenlauf ist“, kritisiert Swatek.

Sommerbetreuung bringt Sorgen mit sich

Die Sorgen der Eltern werden durch Erfahrungen wie die von Sarah Bauernhofer vom Verein „Von Mama zu Mama“ bestätigt. Sie betont, dass die Zeit der Bedarfserhebungen für die Sommerbetreuung viele besorgte Nachrichten von Eltern hervorbringt. „Viele Mütter hängen in der Luft und wissen nicht, ob ihr Kind im Sommer untergebracht werden kann“, sagt Bauernhofer.