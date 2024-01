Bergkapelle Bad Bleiberg lieferte „besonderen Ohrenschmaus“

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 18:28 / ©Marktgemeinde Bad Bleiberg

Wieder einmal ist es dem Kapellmeister Christoph Glantschnig und dem Obmann Mario Glantschnig gelungen, das Knappenhaus Bad Bleiberg zu füllen und den Besuchern ein facettenreiches Konzertprogramm darzubringen. Zu hören waren unter anderem die schönsten Melodien aus Musicals wie „Das Phantom der Oper“ oder „Elisabeth“, welche das Publikum musikalisch verzauberten. Aber auch alle Liebhaber der traditionellen Blasmusik sind mit einer Auswahl an beschwingten Polka-, Walzer- und Marschmelodien auf ihre Kosten gekommen.

©Marktgemeinde Bad Bleiberg ©Marktgemeinde Bad Bleiberg ©Marktgemeinde Bad Bleiberg

Besonders hervorzuheben ist die Premiere der wohl ersten „Hochtal-Big Band“, in der Musiker aus den eigenen Reihen Klassiker bekannter Jazz- und Pop-Interpreten zum Besten gaben. Begleitet von gesanglichen Einlagen schließt sich so der Kreis eines gelungenen Abends, der wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird und nach einer Fortsetzung verlangt. Nicht nur das Publikum, das der Bergkapelle tosenden Applaus gespendet hat, sondern auch die Musiker selbst schienen die musikalische Mischung aus Pop-Band und Blasmusikkapelle sowie die Darbietung diverser Ohrwürmer sehr genossen zu haben. Als Dankeschön für jahrelange musikalische Tätigkeiten, wurden außerdem einige Vereinsmitglieder für ihr Engagement und die Hingabe zur Musik geehrt.