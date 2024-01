Neuerungen bei Kinderbetreuung in WeiÃŸenstein

„Wir freuen uns sehr darüber, künftig sowohl den dreigruppigen Kindergarten, die Kindertagesstätte als auch die vier schulischen Nachmittagsbetreuungsgruppen in unser Betreuungsangebot aufnehmen zu dürfen“, so die Geschäftsführerin Claudia Untermoser, MBA.

Bürgermeister Harald Haberle und Kindergartenreferent Vizebügermeister Christian Katholnig der Marktgemeinde Weißenstein freuen sich, so einen kompetenten, erfahrenen Partner in Sachen Kinderbetreuung gefunden zu haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.01.2024 um 19:25 Uhr aktualisiert