Rettung im Einsatz: Auffahrunfall forderte zwei Verletzte

Eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem PKW auf der B106 Mölltal Straße in Richtung Winklern und beabsichtige im Bereich einer Ortseinfahrt nach Tresdorf einzubiegen. Dazu setzte sie den rechten Blinker und verringerte die Geschwindigkeit ihres PKW.

Beide Unfallbeteiligten verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der Lenker eines nachkommenden Autos, ein 17-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal an der Drau, auf das Heck des abbiegenden Fahrzeugs auf. Beide Beteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst erstversorgt und ins BKH Lienz gebracht.

