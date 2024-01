Land Kärnten bietet wieder erlebnisreiche Feriencamps

Bis zu den Sommerferien ist noch etwas Zeit. Trotzdem machen sich viele Eltern bereits Gedanken über die Betreuung ihrer Kinder in der neunwöchigen Ferienzeit und beginnen frühzeitig mit der Planung. Vom Landesjugendreferat werden dieses Jahr in Kooperation mit den Kärntner Naturfreunden, dem Österreichischen Jugendherbergsverband und dem Nationalpark Hohe Tauern wieder betreute Ferienwochen organisiert – und das zu leistbaren Preisen. „Das Land Kärnten ist bemüht, hier jedes Jahr ein abwechslungsreiches, leistbares Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren auf die Beine zu stellen. 2024 werden insgesamt fünf Termine angeboten – drei betreute Ferienwochen am Wörthersee und zwei betreute Ferienwochen im Nationalpark Hohe Tauern“, informiert Familien- und Jugend-Landesrätin Sara Schaar.

Buntes Programm

Von Schwimmen und „Banane fahren“ am Wörthersee bis hin zu Canyoning und Bogenschießen im Nationalpark Hohe Tauern – Spaß und Action sind bei solchen Programmpunkten garantiert. Schaar: „Garantieren können wir den Familien auch faire Preise. Und mit der für Familien kostenlosen Kärntner Familienkarte gibt es eine 50-Euro-Ermäßigung oben drauf.“ So zahlen Eltern für eine betreute Ferienwoche mit Übernachtung, Vollpension, Versicherung bei den Naturfreunden Kärnten sowie Sport- und Ausflugsangeboten für das Natur- und Abenteuer-Camp in Obervellach (Nationalpark Hohe Tauern) nur 326 Euro (statt 376 Euro) und für das Feriencamp in Cap Wörth in Velden am Wörthersee nur 305 Euro (statt 355 Euro).

Finanzielle Unterstützung

Damit sich auch Familien mit wenig Einkommen eine Teilnahme ihres Kindes an einem Feriencamp leisten können, wird es vom Land Kärnten auch wieder eine zusätzliche Unterstützung geben. „Der Förderantrag für die finanzielle Unterstützung für die Ferienbetreuung kann im Anschluss an ein Camp beim Familienreferat des Landes eingebracht werden“, informiert Schaar. Neben den Feriencamps des Jugendreferates gibt es mit der Kärntner Familienkarte auch wieder Ermäßigungen auf weitere Sommerferienaktionen in ganz Kärnten, wie z. B. Reitercamps und Zirkuscamps.