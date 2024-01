Tragischer Skiunfall: 46-Jähriger bei Sturz tödlich verletzt

Am 31. Jänner 2024, gegen 14.20 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Mann aus Polen mit seinen Skiern auf der Priedröf Abfahrt in St. Oswald talwärts. Plötzlich passierte das Unglück. „Der Mann kam aus bisher unbekannter Ursache von der Piste ab, stürzte in den freien Geländebereich und erlitt dabei tödliche Verletzungen“, teilt die Polizei am Abend mit. Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.01.2024 um 20:10 Uhr aktualisiert