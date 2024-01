Eislaufspektakel am Weissensee setzt auf Klimabewusstsein

Für die weltgrößte Eissport-Veranstaltung auf Natureis ist die Klimaerwärmung von hoher Relevanz, daher wird verstärkt auf Bewusstseinsbildung und die Reduzierung von CO2-Emissionen gesetzt, wie bei einem Pressegespräch am Mittwoch betont wurde. „Das Thema Klimawandel ist nicht wegzuschieben, wir sind aktuell aber in der glücklichen Lage, dass es noch sehr gut funktioniert“, schickte Karoline Turnschek, Bürgermeisterin der Naturparkgemeinde Weissensee, vorweg. Heuer habe man wirklich Glück mit dem Wetter – blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen, die eine Eisdicke von 30 Zentimeter auf dem Westende des Sees ermöglicht haben. Seit 1989 ist das Holländische Eislaufspektakel ein Fixpunkt im jährlichen Winterkalender, da die immer wärmer werdenden Winter die Kanäle in der Provinz Friesland, wo die Veranstaltung ursprünglich durchgeführt wurde, nicht mehr zufrieren ließ. Lediglich wegen Corona musste das Event zwei Mal pausieren.

„Wir machen Schritte aber es ist ein langer Weg“

Jedes Jahr würden etwa 6.000 Holländer die Region am Fuß der Gailtaler Alpen in den zwei Veranstaltungswochen im Jänner besuchen. Heuer seien es laut Hendrik-Jan Van Den Bogaart vom Veranstalter Stichting Wintersporten sogar rund 8.000 Personen, die rund um die Tour dabei seien. „Wir haben die kleine Gemeinde Weißensee übernommen“, meinte der Holländer scherzhaft. Doch bei aller guter Laune sei die Tatsache nicht zu verleugnen, dass eine so große Veranstaltung auch klimatechnisch ihre Spuren hinterlässt. Daher sei das Ziel, bis 2040 den Kohlendioxid-Ausstoß auf Null zu reduzieren. „Wir machen Schritte aber es ist ein langer Weg“, meint dazu Nachhaltigkeitsmanager Maarten Schoenmaker. Die meisten Emissionen würden bei der Anreise anfallen. Um diese zu reduzieren setze Stichting auf bewusstseinsbildende Maßnahmen um die Besucher davon zu überzeugen, mit der Bahn anzureisen. „Das Auto wird während des Aufenthaltes sowieso nicht gebraucht“, ist sich Schoenmaker sicher. Die Gemeinde unterstützt diese klimafreundliche Art der Anreise mit einem Bahnhofshuttle von und nach Greifenburg. Der Leiter der Tourismusinformation Weißensee, Thomas Michor, unterlegt mit Zahlen, dass dieses Konzept aufgehe: „Vor Corona hat das Bahnhofshuttle etwa 6.000 Personen befördert, voriges Jahr waren es knapp 19.000 Personen.“

Veranstaltung setzt auf Klimabewusstsein

Es gäbe aber noch viele andere kleinere Maßnahmen, mit denen das Null-Kohlendioxid-Ziel näher rücken soll. So gäbe es für Urlauber, die nicht auf das eigene Fahrzeug verzichten möchten, aber noch freie Plätze im Auto hätten, eine App auf der Website, mit der sich Fahrgemeinschaften finden ließen. Die Medaillen für die Sieger werden aus Holz gefertigt, Kleidung wird wiederverwendet und für den Aufbau werden Geräte mit Elektromotoren, unter anderem auch ein Hubstapler, verwendet. Bürgermeisterin Turnscheck ergänzte, dass ab der kommenden Woche schon 20 Betriebe mit dem Österreichischen Umweltgütesiegel in der Region gäbe. Für Michor gibt es keinen Zweifel daran, dass der Klimawandel auch auf knapp 1.000 Meter Seehöhe, wo der Weissensee in die malerische Gebirgslandschaft eingebettet ist, spürbar wird. Die durchschnittlichen Zeiten, in denen man gefahrlos Eislaufen kann, hätten sich in den vergangenen Jahren verkürzt, das ließe sich durch eine eindeutige Zeitreihe belegen. Zudem friere der See immer seltener östlich der Brücke zu, wo das Wasser tiefer und der See breiter ist. Schritte zu einem klimafreundlicheren Tourismus sehen die Verantwortlichen der Alternativen Holländischen 11-Städte-Tour und des Weissensee Tourismus als notwendig, nicht nur um ihren geliebten Sport weiter ausüben und die Haupteinnahmequelle für die Region am Leben erhalten zu können. (APA 31.01.2024)