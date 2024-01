Start des Hochwasserschutzes in Neudau: Schutz für 500 Bewohner geplant

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 20:57 / ©Land Steiermark/Resch

Ziel ist es, rund 500 Bewohner vor den Auswirkungen bis zu 100-jährlicher Hochwasserereignisse der Lafnitz, des Limbaches und des Angerbaches zu schützen. Der Spatenstich für das Projekt wurde von Landehauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Bundesminister Norbert Tostschnig vorgenommen. Die geplanten Maßnahmen umfassen die Erhöhung des bestehenden Damms um etwa 0,8 Meter auf eine maximale Höhe von rund 3,6 Meter. Der gesamte lineare Hochwasserschutzdamm erstreckt sich über eine Länge von etwa 2.600 Metern und quert drei Straßen, wobei bei Hochwasser zwei Straßen mit Dammbalken verschlossen werden müssen.

Investition von 8,6 Millionen Euro sichert 180 Objekte

Die Bauzeit für das Projekt ist auf die Jahre 2024 und 2025 angesetzt, wobei das Gesamtinvestitionsvolumen rund 8,6 Millionen Euro beträgt. Finanziert wird das Vorhaben zu jeweils 39,5 Prozent vom Bund und dem Land Steiermark, während der Wasserverband „Mittlere Lafnitz“ 21 Prozent beisteuert. Nach Abschluss der Arbeiten sollen rund 500 Menschen und etwa 180 Objekte vor den Folgen von Hochwasser geschützt sein.

Hochwasserschutzprojekt und LIFE IP IRIS Initiative

Das Hochwasserschutzprojekt in Neudau ist auch Teil des EU-kofinanzierten LIFE IP IRIS Lafnitz Projektes, was zusätzliche hydromorphologische Verbesserungen im Gemeindegebiet ermöglicht. Auch Bürgermeister Wolfgang Dolesch äußerte sich erfreut über den Baubeginn und betonte die Dringlichkeit des Hochwasserschutzes in Anbetracht der Naturereignisse der letzten Jahre. Er lobte die Zusammenarbeit aller Beteiligten und bezeichnete das Projekt als einen wichtigen Meilenstein für die Marktgemeinde Neudau.