Familiendrama in Oberösterreich: Beziehungsstreit eskalierte

Ein Beziehungsstreit in Grieskirchen endete am Dienstag, dem 30. Jänner 2024, in einer bedrohlichen Eskalation. Nachdem eine 27-Jährige mit ihrem einjährigen Sohn und ihrem 23-jährigen Bruder vor den Auseinandersetzungen geflohen war, folgte ihr 27-jähriger Lebensgefährte. In der elterlichen Wohnung spitzte sich die Situation zu, als der Beschuldigte seine Familie mit dem Umbringen bedrohte und ein Küchenmesser in die Hand nahm. Dabei verletzte er den Bruder leicht an der Hand, ehe er die Flucht ergriff.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Die Schnelle Interventionsgruppe konnte den flüchtigen 27-jährigen Syrer wenig später in seiner Wohnung festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Justizanstalt Wels gebracht. Der Bruder erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und möglichen Motiven dauern an.