Kaltfront bringt Schnee und Schauer in Österreich

Im Süden gibt es noch einige Sonnenstunden, während im Norden und Westen bereits am Morgen Schauer auftreten. Am Nachmittag erreichen lokale Schauer auch den Osten, während es im Süden größtenteils trocken bleibt. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 1000 und 1300 Metern Seehöhe, sinkt jedoch in der Nacht weiter ab. Mäßiger bis lebhafter Wind begleitet die Kaltfront, vor allem in exponierten Lagen. Frühtemperaturen liegen zwischen minus 6 und plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 4 bis 10 Grad, das Wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.