Steirische Wetterkontraste: Frost im Norden, Sonne im Süden

Veröffentlicht am 31. Januar 2024, 21:33 / ©Gerald Heumann

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark zweigeteilt. Im Norden könnte es am Morgen stellenweise zu leichtem, gefrierendem Regen kommen. Im Süden hingegen genießen die Regionen zunächst sonnige Abschnitte. Im Laufe des Vormittags verdichten sich auch dort die Wolken, und gegen Mittag setzt im Norden leichter Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich auf etwa 1000 Meter Seehöhe. Regionen im oberen Murtal und im Süden bleiben größtenteils trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 5 und 10 Grad, wie die Geosphere Austria mitteilt.