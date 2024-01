Sonnige Morgenstunden, später Wolken und Schauer

Im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken von Nordwesten her, wobei die südöstlichen Landesteile am längsten sonnig bleiben. Bis Mittag zieht es auch im Süden und Osten zu, wobei die Sonne nur sporadisch durch die dichten Wolken bricht. Regen- oder Schneeschauer über 1200 bis 1500 Metern beschränken sich auf den Tauernhauptkamm, während es sonst weitgehend trocken bleibt. Gegen Abend klart es von Westen her allmählich auf. In den frühen Morgenstunden ist mit verbreitetem Frost zu rechnen, tagsüber steigen die Temperaturen auf milde 4 bis 9 Grad, so die Geosphere Austria.