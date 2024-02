Mord im Drogen-Milieu? Polizei ermittelt in Klagenfurt

In der Nacht

Wie bereits in der Nacht exklusiv berichtet, hat es ein großes Polizeiaufgebot in Klagenfurt gegeben – das haben mehrere Leser und auch die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt.

Ein Toter in Klagenfurt

Ein Gebäude in der Innenstadt war am Donnerstag, 1. Februar kurz nach Mitternacht großräumig abgesperrt worden und eine Alarmfahndung gestartet. Im Zuge dieser gab es dann auch Festnahmen. Der Grund: Eine Person soll getötet worden sein. Die Hintergründe der Schreckenstat sind derzeit noch unklar. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Mord im Drogen-Milieu, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 06:35 Uhr aktualisiert