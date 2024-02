Stärke 4,4: Erdbeben an steirischer Grenze wurde „stark verspürt“

Hier hat es in der Nacht stark gebebt.

Hier hat es in der Nacht stark gebebt.

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 06:29 / ©Screenshot GeoSphere Austria

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, den 1. Februar, hat es gegen 3 Uhr ein Erdbeben der Stärke 4,4 südwestlich von Gloggnitz (Niederösterreich) direkt an der Grenze zur Steiermark gegeben. „Das Erdbeben wurde im Bereich des Epizentrums stark verspürt“, schreibt die „GeoSphere Austria“ auf Facebook. „Es kann bei dieser Magnitude vereinzelt zu leichten Schäden kommen“, so die Experten.