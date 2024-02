Todesnacht in Klagenfurt: „Plötzlich wurde es still“

Links im Bild in der Nacht, rechts im Bild heute Früh. Optisch erinnert von außen nichts mehr an die Schreckensnacht.

Links im Bild in der Nacht, rechts im Bild heute Früh. Optisch erinnert von außen nichts mehr an die Schreckensnacht.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde in der Nacht auf den heutigen Donnerstag, den 1. Februar, ein toter 30-jähriger Mann in einer Klagenfurter Wohnung gefunden. Zuvor hatte es einen lautstarken Streit gegeben. Die Polizei wurde von einer Nachbarin gerufen, die meinte, dass es plötzlich still geworden sei. Polizisten haben in weiterer Folge den Toten Mann in der Wohnung gefunden, im Zuge einer Alarmfahndung wurden zwei Personen festgenommen. Noch ist nicht klar, ob die beiden Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der Tat stehen, erklärt die Polizei.

„Ich bin munter geworden“

Bereits in der Nacht waren wir vor Ort und haben exklusiv von der Fahndung berichtet – Absperrmaßnahmen wurden rund um das Gebäude eingerichtet. Heute Früh zeigt ein Lokalaugenschein vor Ort jedenfalls, dass die Absperrmaßnahmen bereits beendet sind und von außen nichts mehr an die schrecklichen Ereignisse von der Nacht davor erinnert. „Ich bin von all dem munter geworden“, erzählt eine Anrainerin gegenüber 5 Minuten. Sie wisse aber nicht, was in der Nacht losgewesen sei.