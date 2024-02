Kaminbrand ruft Feuerwehren auf den Plan

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 07:52 / ©FF Arnoldstein

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Pöckau-Lind wurde gestern Abend, um 18.13 Uhr, die Feuerwehr Arnoldstein zu einem Kaminbrand nach Pöckau gerufen, wie man auf Facebook berichtet. Der betroffene Rauchfang wurde von den Florianis dann kontrolliert und konnte schließlich an den zuständigen Rauchfangkehrer übergeben werden. Gemeinsam wurde er gereinigt, ehe eine abschließende Kontrolle durchgeführt wurde. Diese ergab „keinerlei weiteren Handlungsbedarf“, so die Florianis. Man konnte also wieder einrücken.