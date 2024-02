Ab April: Strom wird für diese Kärntner wieder billiger

Als die „Kelag“ im Sommer 2023 eine Preiserhöhung angekündigt hatte, war der Aufschrei groß. Gleichzeitig hat man allerdings auch gesagt, dass man, sollte ein günstigeres Produkt vorliegen, auf dieses wieder wechseln könne. Nun sei es so weit, heißt es seitens des Kärntner Energieversorgers. Mit 1. April können Kärntner Stromkunden dabei in die neuen „Vorteilstarife 2024“ wechseln. Die Kelag wirbt dabei mit „einem der aktuell günstigsten Strompreise in Österreich“. Es wird einen „Vorteilstarif 2024“ für Stromkunden sowie eine „Vorteilstarif Wärmepumpe 2024“ geben.

So viel kosten die neuen Vorteilstarife der Kelag

„Der Strompreis für Kunden mit Wärmepumpe oder Elektroheizung, die in den neuen Tarif wechseln, beträgt für Mengen ab 3.501 Kilowattstunden 10,90 Cent pro Kilowattstunde“, teilt die Kelag in einer Aussendung mit. Inklusive Umsatzsteuer mache das 13,08 Cent pro Kilowattstunde. Der Strompreis für den „Vorteilstarif 2024“, der auch der neue Neukundentarif ist, beträgt inklusive Umsatzsteuer ab April dann generell 16,68 Cent pro Kilowattstunde (ohne Umsatzsteuer 13,90 Cent). „Für beide Tarife gewährt die Kelag eine Preisgarantie bis 31. März 2025“, so der Energieversorger. Eine Bindung sei zudem nicht vorgesehen, die Kunden könnten jederzeit wechseln, heißt es weiter.

Wer kann in die neuen Tarif der Kelag wechseln?

„Alle Kunden in Kärnten haben die Möglichkeit, in die neuen Tarife zu wechseln“, so die Kelag weiter. In den kommenden Wochen sollen die Kunden auch weiterführende Informationen zu den Tarifen und den Abschlussmöglichkeiten erhalten. Durchschnittshaushalte haben im „Vorteilstarif 2024“ eine monatliche Kostenersparnis von zwei Euro, Haushalte mit Wärmepumpe oder Elektroheizung rund 13 Euro pro Monat. Reine Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe mit einem Verbrauch von beispielsweise 20.000 Kilowattstunden Strom profitieren monatlich mit 32 Euro.