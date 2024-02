Für mehr Kinderschutz in Europa: „Sie haben das Beste verdient“

Dass Kärnten auf dem Weg zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas ist, ist in Brüssel und in den europäischen Regionen mehr als wohlwollend und unterstützend registriert worden – zahlreiche Gespräche des Landeshauptmannes mit Kommissaren und hochrangigen EU-Vertretern zeugen davon. Dafür wurde er von den über 300 Vertretern aus rund 200 europäischen Regionen im Ausschuss der Regionen in Brüssel zum Berichterstatter für die bevorstehende Stellungnahme zum Thema „Stärkung der Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in integrierten Kinderschutzsystemen“ ernannt.

„Eine Ehre und eine Bestätigung“

In dieser neuen Funktion ist Kaiser verantwortlich für die Erarbeitung einer Stellungnahme zur geplanten Empfehlung der Europäischen Kommission zur Entwicklung und Stärkung integrierter Kinderschutzsysteme. Er nutzte die Gelegenheit, um sich mit der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Demokratie und Demografie, Kommissarin Dubravka Suica (Kroatien), über die Bedeutung und Notwendigkeiten zum Thema Kinderschutz auszutauschen und auch auf die Bemühungen diesbezüglich im Bundesland Kärnten hinzuweisen.

Sicher und angstfrei leben

„Dass Kinder unsere Zukunft sind, darf keine hohle Phrase sein. Tatsächlich schuldet die Politik unseren Kindern das Beste, das sie zu geben vermag. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, den jüngsten europäischen Bürgern ein sicheres und angstfreies Aufwachsen zu ermöglichen. Ihre Forderungen nach Anhörung und Respekt, nach Unterstützung und Information, nach Schutz und Orientierung dürfen nicht auf taube Ohren stoßen“, so Peter Kaiser (SPÖ). Unter anderem berichtet er der Vizepräsidentin über die Verankerung der Kinderrechte und Kinderschutzmaßnahmen durch die dem Regierungsprogramm zugrundegelegten Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen, den Kampf gegen Kinderarmut, das neue Kinderbildungs- und -Betreuungsplätze mit dem Gratis-Kindergarten, Aktivitäten und Angebote über die Kärntner Familienkarte und vieles mehr.

©Illias Teirlink

Große Pläne in Arbeit

Als nächster Schritt wird Kaiser seine in Ausarbeitung befindliche Stellungnahme im Rahmen der Konferenz der Fachkommission für Soziales und Bildung im Februar in Ancona präsentieren. Schließlich wird der Landeshauptmann im April im großen Plenum in Brüssel seine Stellungnahme den über 300 AdR-Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen, bevor sie dann zur endgültigen Behandlung an die EU-Kommission, die EU-Mitgliedsstaaten im Rat der EU und das EU-Parlament weitergeleitet wird.