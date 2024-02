Inflation sinkt auf niedrigsten Wert seit mehr als zwei Jahren

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 09:17 / ©pixabay montage

Gegenüber dem Vormonat sank das Preisniveau voraussichtlich um 0,2 Prozent. „Zu Jahresbeginn ist die Teuerung in Österreich auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Einer ersten Schätzung zufolge lag die Inflation im Jänner 2024 bei 4,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Dezember. Der Rückgang beruht zu einem großen Teil auf den Haushaltsenergiepreisen – und hier insbesondere auf den Strompreisen, die vor einem Jahr aufgrund der stark gestiegenen Netzkosten deutlich höher waren. Darüber hinaus sind Preise in vielen anderen Bereichen weniger kräftig angestiegen als zuletzt“, so Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas.