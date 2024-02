Brand-Alarm in Wien: Flammen forderten zwei Todesopfer

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 09:20 / ©5 Minuten

Gleich zwei Wohnungsbrände in Wien hielten die Feuerwehr auf Trapp. Die Brände nahmen eine dramatische Wende. Gleich zwei Personen kamen dabei ums Leben. Wie der „ORF“ berichtet, handelt es beim Brand im Stadtteil Margareten um eine Frau und in Währing um einen Mann. Nähere Informationen folgen in Kürze.

Jede Hilfe kam zu spät

Der Wohnungsbrand in Margareten ereignete sich bereits gestern, Mittwoch 31. Jänner 2024, am späten Nachmittag. Passanten bemerkten den Brand und schlugen sofort Alarm. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte, konnte das Feuer rasch gelöscht und eine Frau ins Freie gebracht werden. Sofort wurde mit der Reanimation begonnen. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch vor Ort. Während des Brandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Stiegenhaus. Einige Bewohner konnten ihre Wohnung deswegen kurzzeitig nicht verlassen. Eine Person musste von der Rettung versorgt werden.

Zweiter Brand führte zu zweitem Todesopfer

Zum zweiten Wohnungsbrand kam es heute Nacht, Donnerstag 1. Februar 2024, gegen 4 Uhr. Diesmal im Stadtteil Währing. Laut Feuerwehr qualmte der Rauch aus mehreren Wohnungsfenstern. Auch hier konnten die Florianis das Feuer rasch löschen und einen Mann ins Freie bringen. Doch auch diesmal konnte die Person nicht wiederbelebt werden. Wie es zu den Bränden kam, ist bislang noch nicht bekannt. Insgesamt standen rund 30 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 09:50 Uhr aktualisiert