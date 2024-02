Kärntner Industrie weiter im Tief: „Es gibt noch viel zu tun“

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 09:47 / ©pixabay / jarmoluk

„Wenn der Standort wettbewerbsfähig bleiben soll, braucht es Lohnnebenkostensenkungen, Bürokratieabbau und Strompreiskompensation“, so die Industriellenvereinigung. „Wir rechnen für 2024 zwar nicht mit einem weiteren massiven Konjunktureinbruch, rosig ist der Ausblick für die Kärntner Industriebetriebe aber auch nicht“, sagt Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten (IV Kärnten). Das zeige die jüngste Konjunkturumfrage, an welcher 58 Unternehmen mit rund 16.400 Beschäftigten teilgenommen haben.

So sieht die Lage in den Industriebetrieben aus

Nur 13 Prozent der Betriebe beurteilen aktuell die Geschäftslage gut, 20 Prozent schlecht. Etwas positiver ist dann allerdings die Einschätzung in einem halben Jahr. Hier rechnen immerhin 40 Prozent der Befragten mit einer guten, 31 Prozent mit einer durchschnittlichen Geschäftslage. Ähnlich verhält es sich mit der Ertragssituation. Sie wird derzeit von nur sieben Prozent mit gut bewertet, in sechs Monaten rechnen 43 Prozent der befragten Unternehmen wieder mit einer guten Ertragslage. „Die Betriebe sind nach wie vor sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Mitarbeiter einzustellen, versuchen aber die bestehenden zu halten“, meint Springer weiter.

Talsohle Mitte des Jahres durchschritten?

Aber auch, wenn die konjunkturelle Talsohle Mitte des Jahres durchschritten sein dürfte, gibt es noch viel zu tun. „Die größte Herausforderung in diesem Jahr bleiben die Lohnstückkosten, welche durch die KV-Abschlüsse noch weiter verteuert wurden. Das österreichische Steuer- und Abgabensystem belastet den Faktor Arbeit überdurchschnittlich hoch und wirkt sich wachstumshemmend aus“, sagt Springer. „Und auch am Energiesektor muss sich einiges tun, wenn wir einem drohenden eklatanten Wettbewerbsnachteil entgehen wollen.“

Auch weiterhin fehlen Fachkräfte

„Das Thema der fehlenden Fachkräfte wird unsere Unternehmen auch in den kommenden Jahren weiter begleiten. Deshalb ist es wichtig, am Industriestandort Kärnten in die Lehrlingsausbildung zu investieren“, sagt Claudia Mischensky, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Kärnten.