Kinderpornos und Co.: Polizei kam Drogendealer (21) auf die Schliche

Am Handy

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 10:20 / ©fotolia

Bei einer am 7. Dezember 2023 durch die Staatsanwaltschaft St. Pölten angeordneten Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten im Gemeindegebiet von Ferschnitz konnten Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 7.500 Euro, Suchtmittelutensilien und ein Bargeldbetrag in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages, sowie ein Handy aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 21-Jährigen konnte bis dato der Verkauf von Suchtmittel im Wert von rund 4000,- Euro zugeordnet werden.

Weitere Tatverdächtige ausgeforscht

Am Handy des 21-Jährigen konnte zahlreicher kinderpornografischer und nationalsozialistischer Inhalt gesichert werden. Er zeigte sich großteils geständig und wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Durch die Ermittlungen konnte auch eine 19-Jährige aus dem Bezirk Amstetten als weitere Beschuldigte wegen Verdacht auf Drogenhandel ausgeforscht werden. Die 19-Jährige zeigte sich geständig und wird ebenfalls der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. „Durch die Ermittlungen konnten bis dato insgesamt 16 Suchtmittelabnehmer ausgeforscht werden, die nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt werden“, heißt es von Seiten der Polizei Niederösterreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 10:28 Uhr aktualisiert