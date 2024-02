Nach heftiger Messerstecherei: Jetzt gibt es einen Toten

In den späten Abendstunden des 31. Jänner ereignete sich nach ersten Erkenntnissen im Bereich des Lehner-Parks in der Stadt Salzburg eine Auseinandersetzung zwischen mindestens 15 Personen, zumeist syrischer Herkunft. Dabei dürfte es aus noch unbekannter Ursache zu einer Eskalation gekommen sein, in deren Verlauf zumindest drei Personen mittels eines Messers schwer am Körper verletzt wurden. Die Verletzten wurden nach ihrer Erstversorgung in das Universitätsklinikum und das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht – wir haben berichtet.

Hubschrauber und Suchhunde im Einsatz

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen durch zahlreiche Polizeikräfte, mit Unterstützung von Polizeidiensthunden und des Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera, nahm die Polizei drei Beteiligte vorläufig fest. Wenig später fand die Polizei, nach einer dahingehenden Anzeige, in der Nähe des Lehner-Parks auf der Straße eine männliche Person, vermutlich somalischer Herkunft, die am Körper mit einem Messer verletzt worden sein dürfte. Nach seiner Erstversorgung wurde der Mann in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

In beiden Fällen laufen intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes Salzburg, um einen etwaigen Zusammenhang der Sachverhalte sowie die Motive der Auseinandersetzungen zu klären. Parallel dazu laufen intensive Fahndungsmaßnahmen, Spurenauswertungen und Vernehmungen von Zeugen sowie Beteiligten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 10:50 Uhr aktualisiert